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الثلاثاء، 07-06-2022 09:04 ص

تحذير من تساقط غزير للامطار في الصين

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الوكيل الاخباري- جددت الصين، اليوم الثلاثاء ، إنذارا باللون الأصفر من العواصف المطيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

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وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية انه من المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء من مقاطعات جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي ويوننان وهاينان وتايوان، ستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.


واضاف ان بعض المناطق ستشهد أمطارا يصل منسوبها إلى 180 مليمترا.


ونصح المركز الحكومات باتخاذ الاستعدادات المناسبة وتنفيذ إجراءات السيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تجتاحها أمطار غزيرة، وتوجيه حركة المرور في الأقسام التي تغمرها المياه.


كما اقترح قطع إمدادات الكهرباء الخارجية الخطرة في المناطق المنخفضة، ونقل الناس إلى مناطق آمنة وفحص أنظمة تصريف المياه في المدن والأراضي الزراعية وأحواض الأسماك.


ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر خطرا، ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

 

بترا

 




 

 


 

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