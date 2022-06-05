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الأحد، 05-06-2022 04:30 م

فرنسا: مقتل امرأة وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية وثلجية

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الوكيل الاخباري-لقيت امرأة حتفها وأصيب 15 أخرون جراء عواصف رعدية وثلجية قوية بجميع أنحاء فرنسا.

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وذكرت وكالة الانباء الفرنسية (اف ب)، اليوم الأحد، أن عواصف رعدية قوية اجتاحت فرنسا منذ أمس و أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة.


وبينت هيئة الأرصاد الفرنسية أن حدة العواصف ستنخفض اليوم.


وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن العاصفة الشديدة اجتاحت 65 مقاطعة فرنسية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل، مشيرا إلى أنها المرة الأولى منذ عشرين عاما التي تشهد فيها هذه المساحة الشاسعة من البلاد عواصف في وقت واحد.

 

بترا

 




 

 


 

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