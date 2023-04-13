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الخميس، 13-04-2023 10:09 ص

بوتين: مشروع محطة الفضاء الروسية خطوة ضرورية

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محطة الفضاء الروسية المخطط إقامتها تشكّل خطوة ضرورية صوب تحقيق الطموحات الخاصة ببرنامج وطني خاص بالقمر.

وقال بوتين، أمس الأربعاء، في اجتماع مع رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس يوري بوريسوف: "إن إحدى مهام المحطة المدارية الروسية الإعداد لتحقيق خططنا على القمر".

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ومن المفترض أن يكون التصميم لمحطة فضاء روسية جاهزاً مع حلول هذا الصيف، وتُقدَّر تكلفة إنشاء المحطة في موسكو بـ600 مليار روبل (7.3 مليارات دولار).


وتأتي طموحات الفضاء الوطنية الروسية وسط توترات هائلة مع الدول الغربية بسبب غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا والذي انطلق في 24شباط/ فبراير العام الماضي.


وهددت روسيا، في وقت سابق، بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية المشتركة، ولكن روسكوزموس أعلنت، في شهر فبراير الماضي، أن الوحدة الروسية في المحطة يجب أن تظل تعمل حتى عام 2028.

 

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