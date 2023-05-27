تدمير 12 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية الصنع ومخازن أسلحة وتصفية نحو 500 مسلح

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 12 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية ومراكز قيادة أوكرانية ومستودعات وتصفية نحو 500 مسلح على كافة المحاور.



وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:



في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك، وتصفية أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B بالإضافة إلى تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92 للقوات الأوكرانية بالقرب من ستيلماخوفكا في لوغانسك.

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وفي محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعين من طراز D-30 ومدفع Gvozdika ذاتية الدفع.



وفي محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 260 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس مركبات مدفعية ذاتية الدفع "Gvozdika" ومدفعين من طراز D-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.



روسيا اليوم