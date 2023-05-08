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الإثنين، 08-05-2023 12:00 م

زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

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الوكيل الإخباري - أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح فيه تغيير تاريخ الاحتفال بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية من 9 مايو إلى 8 مايو.

وكتب زيلينسكي عبر "تلغرام" اليوم الاثنين: "قمت اليوم بإحالة مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني، يقترح تحديد يوم 8 مايو موعدا لإحياء يوم الذاكرة والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية 1939-1945"، مشيرا إلى أن "وثيقة الاستسلام غير المشروط لجيش ألمانيا النازية دخلت حيز التنفيذ في 8 من مايو عام 1945".

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وفي السابق، كانت أوكرانيا تحيي "يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية" في 9 مايو وكان يوم عطلة رسمية، حيث حل محل "يوم النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945." كان الثامن من مايو يوم الذاكرة والمصالحة، بعد أن وافق البرلمان على هذه التغييرات عام 2015 في إطار حملة ما يسمى بسياسة "إزالة الشيوعية".

كما أقر زيلينسكي الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في أوكرانيا في 9 مايو من كل عام، وقال في مرسوم له: "تحقيقا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. قررت تأسيس يوم أوروبا في أوكرانيا، على أن يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي".

 

RT

 

 

 




 

 


 

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