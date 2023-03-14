الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 07:23 ص

ترامب: أنا فقط أستطيع منع الحرب العالمية الثالثة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إعادة انتخابه فقط كرئيس للولايات المتحدة في عام 2024 ، ستنقذ البلاد من خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

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وأضاف ترامب في تصريح له يوم أمس الاثنين في تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية أيوا، قامت قناة RSBN ببث تفاصيله: "أنا أقف أمامكم كمرشح وحيد يمكنه أن يعد ويقول- سأمنع الحرب العالمية الثالثة، لأنني أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة ستندلع". 


وتابع ترامب القول: "في ظل الإدارة الحالية، سننزلق إلى الحرب العالمية الثالثة، لأنها لا تعرف التحدث بشكل صحيح، ولا تعرف كيف يجب إرسال الإشارات الصحيحة. هي تتصرف بشدة عندما يتطلب الأمر الليونة، وبليونة عندما يجب أن تكون حازمة وشديدة. هذه الإدارة لا تدرك ماذا تعمل. بصراحة، سننتهي بحرب عالمية ثالثة، حرب كبيرة مع الصين وغيرها".


في وقت سابق، وعد ترامب في حال انتخابه مجددا لرئاسة البلاد، بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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