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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:48 م

استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون أعمال عنف خلال الانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع جديد للرأي أن نحو نصف البالغين الأميركيين يتوقعون حدوث أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ووفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري، فقد شمل الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي بي إس» بالتعاون مع مركز «يوغوف» لاستطلاعات الرأي، 2157 من المقيمين البالغين في الولايات المتحدة، وتم إجراؤه في الفترة من 3 إلى 5 يناير (كانون الثاني) 2024.


وقال 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يشعرون أن الديمقراطية الأميركية مهددة، فيما لفت 49 في المائة إلى أنهم يتوقعون حدوث أعمال عنف من قبل الجانب الخاسر في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها هذا العام.


بالإضافة إلى ذلك، فقد أكد 39 في المائة من المشاركين أنهم لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن هو الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في حين قال 78 في المائة إنهم لا يوافقون على «تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي» في 6 يناير 2021، وشمل هذا الرقم 70 في المائة من الجمهوريين، و82 في المائة من المستقلين، و84 في المائة من الديمقراطيين.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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