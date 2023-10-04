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الأربعاء، 04-10-2023 07:13 م

ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

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الوكيل الاخباري- أوضح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على العودة للبيت الأبيض، وانه مستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس.

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جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.

وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: "إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)".

وبعد عزل مكارثي، قام أعضاء الكونغرس بتأجيل جلسة المجلس لانتخاب رئيس جديد حتى الأسبوع المقبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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