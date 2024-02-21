ترامب يستعين بناطحات السحاب للتخلص من غراماته

الوكيل الإخباري - بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة أحذية رياضية لسداد 355 مليون دولار في قضية احتيال مدنية، تتجه كل الأنظار نحو أصوله الأكثر قيمة وهي ناطحات السحاب.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن أصول ترامب الأكثر قيمة، وإن كانت مجهولة، في مدينة نيويورك هو برج 1290 Sixth Avenue، وهو مبنى إداري يمتلك فيه حصة سلبية بنسبة 30%.

اضافة اعلان



والبرج الواقع في شارع West 52nd Street مملوك بنسبة 70% لشركة Vornado Realty Trust، التي يرأسها صديق ترامب، ستيفن روث. وعلى الرغم من أن اسم ترامب لا يظهر في أي مكان على المبنى، إلا أن ملكيته للأقلية يمكن أن تكون بمثابة خلاصه. وكل ما عليه فعله هو بيعه.



وقال أحد كبار ملاك العقارات في مانهاتن: "سيكون من السخرية أن يهرب دونالد (من ديونه) عن طريق مبنى لا يحمل اسمه".



ووضع القاضي آرثر إنجورون ترامب في مأزق عميق، حيث يجب عليه دفع الأموال التي تصل مع الفائدة إلى أكثر من 450 مليون دولار قبل أن يتمكن من استئناف الحكم.



وقال ستيفن سيغل، الذي توسط في العديد من معاملات ترامب بما في ذلك عقد إيجار Gucci في برج ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست": "قد تبلغ قيمة الجزء الخاص به من 1290 Sixth Avenue مليون دولار قبل الديون".



وقدر سيغل قيمة البرج الذي تبلغ مساحته 2.1 مليون قدم مربع، والذي تم تأجير أكثر من 98% بحوالي 900 دولار للقدم المربع.



وأحدث صفقة كبيرة كانت عبارة عن عقد إيجار بمساحة 175 ألف قدم مربع لشركة المحاماة King & Spalding.

RT