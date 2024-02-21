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الأربعاء، 21-02-2024 09:19 ص

الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف ما طلبه منه جونسون مقابل إجراء مقابلة

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الوكيل الإخباري - قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.

وأوضح كارلسون أن جونسون الذي وصفه بأنه "أداة في يد الكرملين" طلب منه مستشاره مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل الاجتماع.

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وقال: "أنا لا أدافع عن بوتين، لكن بوتين لم يطلب مني مليون دولار. لذا بوريس جونسون رجل أكثر مراوغة من بوتين"، ووصفه بالسيئ.


وأضاف الصحفي الأمريكي أنه أرسل طلبا إلى جونسون بعد أن وصفه السياسي المتقاعد بأنه "أداة في يد الكرملين" لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم رفضه، لكنهم طرحوا بعد ذلك شروطا مالية.


وأوضح أنه في نهاية المطاف، عاد إلى أحد مستشاريه وقال: "سيتحدث معك، لكن الأمر سيكلف مليون دولار، إنه يريد مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو بيتكوين".

 

RT

 




 

 


 

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