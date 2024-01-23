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الثلاثاء، 23-01-2024 08:43 ص

ترامب: بايدن سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن خليفته جو بايدن سيخرج من السباق على المنصب في الانتخابات التي ستجري هذا العام.

وقال عضو الحزب الجمهوري ترامب ردا على سؤال بهذا الشأن من مراسل "فوكس نيوز": "شخصيا، أنا أعتقد ذلك".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها ترامب في وصول بايدن إلى المرحلة النهائية من الحملة الرئاسية، وسبق أن قال السياسي إن ضعف بايدن الجسدي والعقلي لن يسمح له بالوصول إلى خط النهاية في السباق الانتخابي.


وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس مساء الأحد الماضي، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، ومنح تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب.

 

RT

 




 

 


 

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