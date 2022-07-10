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الأحد، 10-07-2022 01:01 م

ترامب يطلب من أنصاره طلب غريب - فيديو

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الوكيل الإخباري - انجذب أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى كلماته ليلة السبت في أنكوراج، ألاسكا، لدرجة خلعهم قمصانهم من أجسادهم وإهدائها له.

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وقال ترامب أمام جمهور مركز ألاسكا للخطوط الجوية: "أحب قميص هذا الرجل" بينما كان يقترب من الجزء الختامي من التجمع، مضيفا "اجلب هذا الرجل هنا. تعال إلى هنا. أنا أحب هذا الرجل. أي شخص يرتدي قميصا كهذا، كيف لا يمكنك أن تحبه؟ انظر إلى هذا، جميل".


وأحضر ترامب رجلا وامرأة لخشبة المسرح يرتديان قمصانا تظهر مونتاجا لوجوه ترامب.


وتابع ترامب: "أريد فقط أن أظهر ذلك.. أنا أحب هذا القميص. أريد واحدا من تلك القمصان. أريد هذا القميص. سأرتديه في الرالي القادم. إخلعا هذين القميصين وأعطيهما لي الآن".


وذكرت مراسلة "Newsmax" بيانكا دي لا غارزا، أنه بعد انتهاء التجمع قدم المشجعون بالفعل قمصانهم لترامب.

 

RT

 


 




 

 


 

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