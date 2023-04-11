ترامب يوجه تحذيرا إلى ديسانتيس

الوكيل الاخباري- حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على البقاء خارج سباق 2024 لترشيح للرئاسة، محذرا من أنه سيخسر الرئاسة ومنصب الحاكم.

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في منشورات عبر Truth Social، سلط ترامب الضوء على استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تقدمه على ديسانتيس، متوقعا أن ترشح الأخير للرئاسة سيضر بفرصه في الترشح بنجاح للمنصب مرة أخرى.



وكتب ترامب: "رون ديسانتيس لا يحقق نتائج جيدة ضدي في استطلاعات الرأي، وإذا قرر الترشح للرئاسة فسيؤدي إلى إلحاق الضرر بالحزب الجمهوري وتقسيمه إلى حد ما وسوف يخسر تصويت MAGA العزيز والهائل، ولن يتمكن أبدا من الترشح لمنصب الرئاسة بنجاح مرة أخرى. ولكن إذا ظل حاكم ولاية فلوريدا، وهو ما افترضه ناخبو فلوريدا، فستكون القصة مختلفة تماما.. ولكن من يدري؟".



وينظر إلى ديسانتيس على نطاق واسع على أنه أكبر منافس محتمل لترامب، استنادا إلى بيانات الاستطلاع.



وأظهرت بعض استطلاعات الرأي في ولايات فردية أن ديسانتيس يتقدم على ترامب، بما في ذلك في فلوريدا وجورجيا وأيوا. لكن استطلاعات الرأي الوطنية أظهرت أن ترامب يتفوق على ديسانتيس وغيره من المنافسين المحتملين في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

روسيا اليوم