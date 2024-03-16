تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

الوكيل الاخباري - أنقذت السلطات التركية وضبطت، الليلة الماضية، 68 مهاجرا غير نظامي، قبالة سواحل إزمير غرب البلاد.

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وبحسب وكالة أنباء" الأناضول" التركية، ذكرت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، أن فرقها تلقت نداء استغاثة لإنقاذ مهاجرين تعطل قاربهم المطاطي وجرفته مياه البحر، قبالة سواحل منطقة فوتشا في ولاية إزمير.



وأوضحت القيادة، أن فرقها أنقذت 35 مهاجرا غير نظامي بينهم 13 طفلًا، كما ضبطت 33 مهاجرا، بينهم 9 أطفال على متن قاربين قبالة سواحل منطقتي سفري حصار وديكيلي، مشيرةً إلى أن "الفرق أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية".