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الأربعاء، 27-03-2024 02:36 م

تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغين أعمارهم 65 عامًا وما فوق بنسبة 21.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في العام الماضي 2023.

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وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم من إجمالي عدد السكان إلى 10.2% في نفس العام.


وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد سكان تركيا البالغين أعمارهم 65 سنة فما فوق، والذي كان يبلغ 7 ملايين و186 ألفًا و204 نسمة في عام 2018، بنسبة 21.4% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في 2023.


وبينما بلغت نسبة كبار السن من إجمالي السكان 8.8% في عام 2018، ارتفعت إلى 10.2% في العام الماضي.


وبحسب المعطيات، فإن 44.5% من المسنين هم من الرجال و55.5% من النساء، ومن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 12.9% في 2030، وإلى 16.3% في 2040، فيما تصل إلى 22.6% في 2060، و25.6% في 2080.


وتجاوزت نسبة كبار السن من مجموع السكان 10% مؤشرًا على شيخوخة السكان، حيث ارتفع عدد كبار السن في تركيا بمعدل أسرع من عدد السكان في الفئات العمرية الأخرى.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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