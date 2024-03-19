الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في الساعات الـ24 الماضية

الدفاع المدني يخمد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ

الجمارك تتابع الية انسياب البضائع واستمرارية سلاسل التوريد

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 فردا من طواقمنا استشهدوا بغزة

الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

الثلاثاء، 19-03-2024 12:21 م

أردوغان يريد أن يكمل "ما تبقى من أعمال في سوريا"

65f949e442360425b02911a7


الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستكمل تأمين كامل حدودها مع العراق حتى الصيف القادم، وتكمل أعمالها في سوريا.

اضافة اعلان

 

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الاثنين خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة: "سنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سوريا". 

وأضاف: "هدفنا هو أن نورث أبناءنا (تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم، وبلدا دربه مضيء).

وشدد الرئيس التركي على أن امتلاك بلاده لجيش قوي "ليس خيارا بل ضرورة بالنسبة لنا".

وأكد: "نحن دولة وشعب وجيش، ينبغي أن يحافظ دائما على ردعه عند أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي العراق قبل نهاية أبريل لبحث العديد من القضايا التي تخص البلدين، حسب ما أفاد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز.

وتحدثت مصادر إعلامية بوقت سابق عن أنه كانت هناك مباحثات مكثفة بين العراق وتركيا لبحث الملفات الخلافية وعلى رأسها ملف المياه وتصدير نفط إقليم كردستان ومسألة حزب العمال الكردستاني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f959ce4c59b725de1fa81b

باشينيان ينضم إلى مهنئي بوتين

65f94e284c59b741003e20f5 (1)

استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

65f93a85423604285e2cbf6b

إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا

1710835516065

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

65f9399f4c59b73ffe32dba1

البحرية الأمريكية تحذر السفن من رفع العلم الأمريكي جنوب البحر الأحمر

1228925309

باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع

أخبار متعلقة
0

وفاة احد حراس أردوغان بحادث سير

65f16f764c59b75aa63c0eba (1)

أردوغان يزور العراق قبل نهاية أبريل

65f0384f42360444c743cde1

رويترز: المحادثات لإنهاء وجود التحالف في العراق قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الأمريكية

65eec06342360471a30b2337

المعارضة التركية قد توافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

65eea95d4236044b2a7e6612

تركيا تزود جزر المالديف بـ 6 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار"

65eeaab74236044c987e01a5

تركيا تأمل باستعادة الأموال المدفوعة لقاء مقاتلات "إف-35"