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الأمن الروسي يتعرف على الجهة المدبرة لهجوم كروكوس

الثلاثاء، 26-03-2024 11:09 ص

صحيفة: أنقرة سلمت موسكو معلومات عن فترة تواجد بعض مهاجمي كروكوس في تركيا

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الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة Hürriyet، عن مصدر أن اثنين من الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز كروكوس، زارا تركيا، لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك أي تحذيرات من موسكو بشأنهما.

ويشار إلى أن اثنين من الإرهابيين الأربعة المعتقلين، كانا قد سافرا سابقا من موسكو  إلى تركيا ثم عادا إلى العاصمة الروسية. وفي تركيا لم يكن لديهما أي تسجيل أو تصريح إقامة أو أي دليل وثائقي تركي رسمي آخر.

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وأضاف المصدر أنه لم تكن هناك تحذيرات مسبقة من موسكو بشأن هذين الشخصين، وفي الوقت الحالي تتم دراسة بدقة كل ما يتعلق بوجودهما في تركيا، وسيتم حتما إبلاغ الجانب الروسي بها.

وتشير الصحيفة إلى أن "أنقرة درست بعناية جميع القضايا المتعلقة بهذين الشخصين وأبلغت موسكو بكل شيء تعلم به".

ووفقا للصحيفة، يتوقع الجانب التركي من روسيا أن تزيد من تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعة الإرهابية داعش وفرعها "خراسان"، لأنهما يشكلان تهديدا متساويا لتركيا.

ويشار إلى أن مجموعة من المسلحين، قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم إرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، وقام عدة رجال يرتدون ملابس مموهة باقتحام المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات سقط ما لا يقل 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

 




 

 


 

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