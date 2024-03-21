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الخميس، 21-03-2024 09:54 ص

فيدان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لا يمكن تركه لأجندات عقيمة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهمة للغاية لدرجة أنها لا يمكن أن تترك لـ"أجندات سياسية عقيمة".

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عقب لقاء جرى بينهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، ذكر فيدان، أن إسبانيا من بين الدول التي تدعم بإخلاص عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية.

وأوضح أنه أبلغ نظيره الإسباني مرة أخرى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل هدفا استراتيجيا بالنسبة لتركيا، مبينا أنه أكد مرة أخرى أن "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تشكل أهمية بالغة، لدرجة أنها لا يمكن أن تُترك للأجندات السياسية العقيمة لبعض البلدان".

وأضاف: "إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي اتبعت موقفا مبدئيا بشأن قضية غزة ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول"، مشددا على أن "هذا الموقف الإسباني يستحق الاحترام، ويثبت أن قضية فلسطين "قضية عالمية تتجاوز الهويات الدينية والعرقية".

وتابع: "هدفنا أن تمضي العلاقات بين تركيا والمؤسسات الأوروبية قدما بأجندة أكثر إيجابية، بغض النظر عن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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