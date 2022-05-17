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تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

الثلاثاء، 17-05-2022 02:07 م

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

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الوكيل الاخباري- تبدأ تركيا بعد عامين في الإنتاج الصناعي لدبابة "ألتاي" القتالية الواعدة. وقد خضعت الدبابة الآن لاختبارات عديدة.

أفادت بذلك قناة CNN Türk التركية التي قالت إن الدبابة بوزن 65 طنا ستزوّد بأجهزة الحماية النشيطة التي من شأنها جعل " ألتاي" تتصدى لكل المنظومات الحديثة المضادة للدبابات، بما في ذلك منظومة Javelin الأمريكية". أما عملية تصميم محرك الدبابات فدخلت مرحلتها النهائية.

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وإضافة إلى ذلك سيتم تزويد دبابة " ألتاي" التركية  بدروع من جيل جديد وسيبلغ مدى  إطلاق النار في الدبابة  8 كيلومترات.


يذكر أن إدارة الصناعات الدفاعية التركية وقعت عام 2018 اتفاقية إنتاج الدبابات الجديدة. وتقدّر كلفة الدبابة  بـ500 مليون دولار. ويتوقع أن تتضمن الدفعة الأولى  للدبابات 250 دبابة. وتنوي أنقرة إنتاج 1000 دبابة. كما تنوي البدء بتصنيع نماذج غير مأهولة لدبابة "ألتاي".


جدير بالذكر أن "التاي" ستحل محل دبابات "ليوبارد" الألمانية و" إم – 60"الأمريكية في الجيش التركي. وكانت أنقرة قد تخلت في وقت سابق عن شراء المحركات لدبابة "ألتاي" وستشتري بدلا منها محركات كورية جنوبية الصنع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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