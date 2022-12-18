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الأحد، 18-12-2022 02:15 م

تركيا تتبرع بمعدات جوية للقوات المسلحة الجورجية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن الحكومة التركية سلمت معدات خاصة للمطار وقطع غيار للمروحيات العسكرية لقوات الدفاع الجورجية.

وقالت الدفاع التركية في بيان لها إن "قيادة الطيران والدفاع الجوي التركية تبرعت بقطعتين من المعدات الخاصة للمطار وقطع غيار لمروحيات UH-1H."

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وجرت مراسم التسليم في قاعدة مارنيولي الجوية قرب العاصمة الجورجية تبليسي، حيث قام قائد قوات الدفاع الجوي الجورجية سيرغو نينوا والملحق العسكري التركي بوراك ألتينر بتوقيع مذكرة بهذا الشأن.


وأشارت الدفاع التركية إلى أن تسليم العتاد جاء في إطار اتفاقية التعاون العسكري المالي بين الدولتين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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