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السبت، 10-06-2023 11:13 ص

تركيا تجلي دفعة جديدة من الأشخاص من السودان

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إجلاء 94 شخصا من السودان خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاشتباكات المستمرة.

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وقالت الخارجية أمس الجمعة عبر تويتر "في إطار عمليات الإجلاء من السودان، قمنا بإجلاء 94 شخصا خلال اليومين الماضيين".

وأوضحت أن إجمالي الذين أجلتهم تركيا من السودان ارتفع إلى 2382 شخصا، بينهم 1961 مواطنا، والبقية من جنسيات أخرى.

وأعربت الخارجية التركية عن شكرها لجميع المؤسسات التركية المساهمة في جهود الإجلاء، كما شددت على أنها تقف دائما بجانب رعاياها.

وتجري عمليات الإجلاء بسبب الاشتباكات المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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