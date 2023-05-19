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الجمعة، 19-05-2023 09:53 م

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا في قمة جدة كان ضروريا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن إعلان قمة جدة، أكد على تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد بن فرحان في ختام أعمال القمة العربية في دورتها الـ32 بمدينة جدة، اليوم الجمعة على مركزية القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها.

وقال، في رده على سؤال يتعلق بالشأن السوري، إن وجهة نظر المملكة، أن الوضع القائم في سوريا غير قابل للاستدامة، وأن الحوار مع سوريا كان ضروريا وأن السعودية تتفهم وجهة نظر حلفائها الغربيين.

كما وأكد بن فرحان، أن المملكة ستتحاور مع شركائها الغربيين بشأن العلاقات مع سوريا وأنها تعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مشدداً على دعم السعودية لمشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، كما نوه إلى أن المواقف المتشددة لا تصب في مصلحة الشعب السوري.

وبخصوص الصراع الدائر في السودان، قال فيصل بن فرحان، إن المملكة تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان، منوهاً أن الوضع في السودان مؤسف ومن المهم الوصول لهدنة الآن.

ودعا وزير الخارجية السعودي الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار، مشيراً أن محادثات جدة بشأن السودان متواصلة لكن من المبكر الحديث عن إنفراجة.

وحول الملف الأوكراني، قال وزير الخارجية السعودي، إنه لا حل للأزمة الأوكرانية الروسية إلا بالحوار، مؤكداً أن الدول العربية اتخذت موقف الحياد الإيجابي من الأزمة في أوكرانيا.

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وأوضح وزير الخارجية السعودي، أنه تم الترحيب بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا تجاه الأزمة، وأن القمة ترحب باستماع وجهة نظر طرفي الأزمة في أوكرانيا


 




 

 


 

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