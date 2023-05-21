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الأحد، 21-05-2023 04:08 م

تركيا تدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية التركية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، للمسجد الأقصى.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة قوات الأمن للحرم القدسي الشريف، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

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وأكدت أنه "من غير المقبول أبدا تحدي أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكانة التاريخية للحرم الشريف، والانخراط بممارسات مستفزة وفاشية"، مضيفة "ندعو الحكومة الإسرائيلية مجددا إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف المستند للقانون الدولي والتصرف بمسؤولية".


واقتحم بن غفير صباحا ساحات المسجد الأقصى للمرة الثانية منذ توليه وزارة الأمن، وقال "نحن أصحاب البيت هنا في القدس وكل إسرائيل".


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن بن غفير اقتحم الأقصى برفقة عدد كبير من الحرس والشرطة بالتزامن مع اقتحامه من قبل المستوطنين.

 

RT

 




 

 


 

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