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الثلاثاء، 30-01-2024 03:38 م

تركيا: تعديل معاهدة مونترو غير مطروح للنقاش

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو للمضائق، مؤكدا أن إجراء تعديلات عليها "غير قابل للنقاش".

وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع نظيرته البلغارية، في العاصمة صوفيا، أنه "باعتبارنا الجهة المنفذة لاتفاقية مونترو، فإن الحفاظ على السلام في البحر الأسود ومنع المبادرات التي من شأنها تعرض هذا السلام للخطر هما من أولوياتنا الرئيسية".

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وأضاف: "سنواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو. ومسألة إجراء تعديلات على المعاهدة غير قابلة للنقاش ولا حتى التفكير بها".


وفي شأن المذكرة التي وقعتها تركيا ورومانيا وبلغاريا مؤخرا، بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود، أكد فيدان أنهم أظهروا ذلك كحالة نموذجية للتعاون الأمني والإقليمي، مشيرا إلى أنهم، كدول مشاطئة يرون في ذلك خطوة تتماشى مع مبدأ الملكية الإقليمية وروح التحالف.

 

RT

 




 

 


 

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