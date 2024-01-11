الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حزن شديد يعم مواقع التواصل جراء تفاصيل جريمة قتل أردني في شيكاغو

العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل - بث مباشر

7 شهداء و25 مصابا في قصف منزل في خانيونس

الخارجية تتابع مقتل أردني إثر سطو مسلح في شيكاغو

القوات المسلحة تنفي استدعاء متقاعديها ممن هم ضمن مدة خدمة الاحتياط

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

الأمن العام يجدد تحذيراته من الأحوال الجوية في المملكة

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

نحو 28 ألف طالب يتقدم لامتحان تاريخ الأردن التكميلي اليوم

عاجل

العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 12:09 م

أنقرة تتحدث عن احتمال محادثات هاتفية وشيكة بين أردوغان وبوتين

659f8bf1423604153b29e194


الوكيل الإخباري - من المحتمل أن يجري رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية في وقت قريب، دون أن يعلن عن موعدها مسبقا، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الرئاسة التركية.

اضافة اعلان


وقال المصدر إن "زعيمي بلدينا والهيئات ذات الصلة على اتصال دائم، وقد طور رئيسا الدولتين علاقات تتميز بالثقة المتبادلة العميقة. أما بالنسبة للمباحثات، فقد سبق أن أبلغناكم بالفعل أن هناك جهودا تتخذ للاتفاق على اجتماع شخصي للقائدين. وفيما يخص المحادثات الهاتفية، من المرجح إجراؤها في المستقبل القريب، لكننا لا نعلن عن مواعيد محددة".

وكانت الرئاسة التركية قالت لـ"نوفوستي" في وقت سابق إنه يجري الآن الإعداد للاجتماع بين بوتين وأردوغان، ويتم بحث التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية، لكن لا توجد بعد معلومات محددة عن الموعد والمكان.


وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين بوتين وأردوغان، لكنه لم يتم تحديد موعد لقاء جديد لهما بعد.

 

وأكد بيسكوف أنه إذا لزم الأمر، فيمكن لزعيمي البلدين إقامة اتصال هاتفي على وجه السرعة، ويمكن التوصل إلى اتفاق على ذلك في غضون ساعات معدودة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
659facf54c59b775eb7ee042

روسيا تتصدر التصنيف العالمي للقوة العسكرية من حيث عدد الدبابات والسفن الحربية

659fa02d4c59b76fe0677997

الاستخبارات الأمريكية تحذر من "تنفيذ" حزب الله هجمات في الولايات المتحدة

659f9c3e4c59b775eb7ee02a

إسرائيل تترقب اختبار مصر لسلاح هندي خطير

659e97594c59b7513f3b3b47

روسيا تخطط لتطوير حاملة طائرات جديدة

تتتتتت

هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة شرق سواحل عُمان

659f84f34c59b777dd413f67

رئيس أذربيجان: شروط توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا تهيأت

أخبار متعلقة
658929714c59b71a2f1b3e94

ضابط مخابرات أمريكي: "الناتو" خسر هيبته ولن يصمد في أي حرب مباشرة مع الجيش الروسي

658559654c59b76eb521a633

روسيا تختبر أحدث غواصات "لادا"

IMG-20231223-WA0064

مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

image (1)

أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا

6583f4e24c59b74c394c6aae

حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

657a9bed4c59b72ef62d8204

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية