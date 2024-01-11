أنقرة تتحدث عن احتمال محادثات هاتفية وشيكة بين أردوغان وبوتين

الوكيل الإخباري - من المحتمل أن يجري رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية في وقت قريب، دون أن يعلن عن موعدها مسبقا، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الرئاسة التركية.

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وقال المصدر إن "زعيمي بلدينا والهيئات ذات الصلة على اتصال دائم، وقد طور رئيسا الدولتين علاقات تتميز بالثقة المتبادلة العميقة. أما بالنسبة للمباحثات، فقد سبق أن أبلغناكم بالفعل أن هناك جهودا تتخذ للاتفاق على اجتماع شخصي للقائدين. وفيما يخص المحادثات الهاتفية، من المرجح إجراؤها في المستقبل القريب، لكننا لا نعلن عن مواعيد محددة".



وكانت الرئاسة التركية قالت لـ"نوفوستي" في وقت سابق إنه يجري الآن الإعداد للاجتماع بين بوتين وأردوغان، ويتم بحث التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية، لكن لا توجد بعد معلومات محددة عن الموعد والمكان.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين بوتين وأردوغان، لكنه لم يتم تحديد موعد لقاء جديد لهما بعد.

وأكد بيسكوف أنه إذا لزم الأمر، فيمكن لزعيمي البلدين إقامة اتصال هاتفي على وجه السرعة، ويمكن التوصل إلى اتفاق على ذلك في غضون ساعات معدودة.

RT