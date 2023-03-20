تركيا تعلن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية التركية، بتوصل كل من صربيا وكوسوفو، إلى اتفاق للتهدئة وتطبيع العلاقات بين الجانبين.

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وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيانها، عن "أمل تركيا بتحقيق صربيا وكوسوفو لنتائج ملموسة، من خلال التنفيذ الكامل لبنود ملحق اتفاق تطبيع العلاقات".



وأضاف البيان، "تساهم تركيا بشكل فاعل في عملية تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، وتحديدا في مسألة توزيع الكهرباء، وعقد الرئيس، رجب طيب أردوغان، اجتماعات منفصلة مع كل من الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، ورئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، بهدف تحقيق التهدئة".



ونشر مساء أمس الأحد، ملحق اتفاقية تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، المعلنة من جانب واحد، ووفقا للوثيقة، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي لصربيا وكوسوفو بعقد مؤتمر للمانحين في غضون 150 يوما لتشكيل حزمة مساعدة مالية، لكن بلغراد وبريشتينا لن تتلقيا الأموال، إلا في حال قرر الاتحاد الأوروبي أنه تم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية بالكامل.



وأعلن مسؤول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، توصل بلغراد وبريشتينا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، عقب محادثات استمرت 12 ساعة، في أوهريد في مقدونيا الشمالية.

روسيا اليوم