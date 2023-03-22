الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

الأربعاء، 22-03-2023 01:27 م

تركيا.. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعلن عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية

641acb584236042cd6362c5b


الوكيل الإخباري - أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، اليوم الأربعاء، وبشكل رسمي أنه لن يسمي مرشحا لخوض انتخابات الرئاسة التركية باسم تحالف الحرية والعمل الذي يقوده.

اضافة اعلان

 

هذا الإعلان يعني أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيدعم مرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، وهو أمر سيعزز موقفه وحظوظه جدا بالانتخابات القادمة.

وهذا القرار مهم جدا لأن الحزب الكردي يمتلك على الأقل ستة ملايين ونصف المليون صوت، ومع تحالفه الذي يقوده "الحرية والعمل" هو يملك على الأقل 7 ملايين صوت، وبالتالي نتحدث عن نسبة من 12٪؜ إلى 15٪؜ من أصوات الناخبين، وهذه نسبة تحسم تماما نتيجة الانتخابات.

يذكر أن المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن:

1-رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وهو مرشح "تحالف الشعب" الحاكم.

2-كمال كيليتشدار أوغلو، هو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح "تحالف الأمة" المعارض.

3-محرم إينجا، رئيس حزب البلد، وهو من المعارض.

4-فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه من جديد/ اليميني المحافظ، وهو حزب مستقل أقرب للمعارضة.

5-سنان أوغان، مرشح تحالف "آتا" القومي اليميني المتطرف، وهو من المعارضة.

6-دوغو بيرنتشيك، رئيس حزب وطن، الاشتراكي القومي اليساري (أقرب للتحالف الحاكم).

7-عرفان أوزون، رئيس حزب العدالة والاتحاد (حزب صغير جدا).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
641ae4a4423604172b1ecb8b

الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني لم يبحثا مبادرة السلام الأوكرانية

641ae0e97a22a

سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

641adba5423604322e0b11c9

مصرع شخص في انهيار مبنى بالعاصمة القطرية والبحث عن ناجين

-29--1-1-1024x662

شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف منشأة أوكرانية وقامت بـ 140 ألف طلعة جوية

هلال-شهر-رمضان-العيد

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

641a75fa4bed0

باكستان: مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 جراء زلزال

أخبار متعلقة
6406e3fe4236043e022c2b01

الأمم المتحدة تحدد البلدان الأكثر تمثيلا للمرأة في برلماناتها

63f9c3064236045f65421c03 (1)

نيجيريا تنتخب رئيسها وسط غياب الأمن وأزمة اقتصادية

4436555

مصادر: أردوغان ملتزم بموعد الانتخابات الرئاسية