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الأربعاء، 22-02-2023 04:21 م

مصادر: أردوغان ملتزم بموعد الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه في وقت سابق، في مايو المقبل.

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وبحسب تلك المصادر فقد، عقد أردوغان وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة إيجابيات وسلبيات تأجيل الانتخابات بغية التفرغ لإدارة تداعيات أزمة الكارثة الطبيعية، مبينة أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 مايو، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 يونيو لا يزال مطروحا على الطاولة.

وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث هزتين قويتين ضربتا تركيا يوم الاثنين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.

واعتبرت المصادر أنه إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية فذلك قد يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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