نيجيريا تنتخب رئيسها وسط غياب الأمن وأزمة اقتصادية

الوكيل الاخباري-

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توجه الناخبون في نيجيريا إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا والغارق في أزمة اقتصادية وأمنية.ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما) بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر، وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديمقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين بعدما أثرت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات على هيمنة الحزبين الرئيسيين.ودعي أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس خلفا لبخاري من 18 مرشحا، بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. ولم يسحب حوالى ستة ملايين ناخب من أصل 93 مليونا مسجلين بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.