السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يدشن أكبر محطة بينونة للطاقة الشمسية في المملكة

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

وفاة مدير مدرسة في الزرقاء

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

خبراء يشيدون باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء

الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة

75 حالة إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 25-02-2023 12:15 م

نيجيريا تنتخب رئيسها وسط غياب الأمن وأزمة اقتصادية

63f9c3064236045f65421c03 (1)


الوكيل الاخباري- توجه الناخبون في نيجيريا إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا والغارق في أزمة اقتصادية وأمنية.اضافة اعلان


ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاما) بعد ولايتين شهدتا تفاقما لانعدام الأمن والفقر، وللمرة الأولى منذ عودة النظام الديمقراطي في 1999، قد تشهد نيجيريا دورتين انتخابيتين بعدما أثرت شعبية حاكم سابق لإحدى الولايات على هيمنة الحزبين الرئيسيين.

ودعي أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب رئيس خلفا لبخاري من 18 مرشحا، بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. ولم يسحب حوالى ستة ملايين ناخب من أصل 93 مليونا مسجلين بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64657127_303

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

9

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

63f9dbaf4c59b738d17f85e7

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

زززززززززززز

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

ان

بعد وفاة طفلة في كمبوديا.. الصحة العالمية تحذر من إنفلونزا الطيور

63f9cbcd423604433951f99e

قتيل وجريح بقصف أوكراني على دونيتسك

أخبار متعلقة
4436555

مصادر: أردوغان ملتزم بموعد الانتخابات الرئاسية

5fc286ea423604716204a3a6

رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها

63ce64b342360462ad3697b3

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر مفكرات بايدن بعد تفتيش منزله