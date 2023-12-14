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الخميس، 14-12-2023 02:28 م

تركيا: وفاة نائب تعرض لنوبة قلبية أمام البرلمان بعد خطاب ناري عن اسرائيل

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة الإسلامي" حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام.

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وكان بيتماز يلقي كلمة في البرلمان التركي عن جرائم إسرائيل في فلسطين. وكانت آخر كلماته قبل سقوطه أرضا بعد انتهاء كلمته مباشرة إن "إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة، وإن التاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين.

وكان يرفع بجانبه شعار "إسرائيل إرهابية".

 

وكان بيتماز نقل إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

 




 

 


 

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