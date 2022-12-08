تسجيل إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة روسية

الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور" بتسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية.
وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للأنفلونزا لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف (13,3%) وفيروسات أر-أس (12%) والفيروسات الرئوية (10,1%) والفيروسات الغدية (7,2%). وقد تم تسجيل ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية".
وأشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، إلى واقع انتشار "إنفلونزا الخنازير" في الأراضي الروسية وأهمية التطعيم ضده.