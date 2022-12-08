تسجيل إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة روسية

الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور" بتسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للأنفلونزا لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف (13,3%) وفيروسات أر-أس (12%) والفيروسات الرئوية (10,1%) والفيروسات الغدية (7,2%). وقد تم تسجيل ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية".



وأشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، إلى واقع انتشار "إنفلونزا الخنازير" في الأراضي الروسية وأهمية التطعيم ضده.

روسيا اليوم



