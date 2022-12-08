الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

مراد: تمويل مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس ليس من خزينة الدولة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

الضمان الاجتماعي توضح بشأن إصابة العمل

الديوان الملكي ينشر صورة تجمع الملك وولي العهد والأمير هاشم

الاحتلال يقرر تمديد فترات عزل أسرى "نفق الحرية" إلى 6 اشهر

هيئة الاتصالات تتوقع تشغيل خدمات الإنترنت الساتلية العام المقبل

انخفاض سعر كيلو الزيتون نصف دينار

بعد موجة تراجع.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

اليرموك تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

الخميس، 08-12-2022 09:25 ص

تسجيل إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة روسية

639171114c59b71d5c4d6515


الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور" بتسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للأنفلونزا لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف (13,3%) وفيروسات أر-أس (12%) والفيروسات الرئوية (10,1%) والفيروسات الغدية (7,2%). وقد تم تسجيل ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية".

وأشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، إلى واقع انتشار "إنفلونزا الخنازير" في الأراضي الروسية وأهمية التطعيم ضده.

 

روسيا اليوم

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1670485134711

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

1670482091818

قطر تدشن أكبر لوحة فنية في العالم بمساحة ملعب كرة قدم

image - 2022-12-08T102305.949

مقتل 131 مدنياً في الكونغو الديمقراطية على يد متمردي "إم 23"

639184bf42360451de3f1704 (1)

القبض على أمير انقلاب ألمانيا الفاشل

639131b34c59b74d0f38e9d7

السعودية تعلن أنها ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في تركيا

زلزال

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا

أخبار متعلقة
-1387019769

تحذير أممي من تردي الأحوال في جنوب السودان

6390b9e34c59b74ef7422c74

بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم

6390accb4236046d483c8ad8

واشنطن تعرب عن قلقها للمنحى التصعيدي في أوكرانيا

63902ab34c59b714a85743e2

دونيتسك: مقتل 4 أشخاص في قصف أوكراني خلال يوم واحد

638ef2f94c59b751b63e4706

خبير روسي يوضح حيثيات ثوران بركان سترومبولي في جنوب إيطاليا

638f1d2b4236041a2848cdd0

أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام