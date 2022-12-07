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الأربعاء، 07-12-2022 08:35 م

تحذير أممي من تردي الأحوال في جنوب السودان

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الوكيل الاخباري- حذر منسق الشؤون الإنسانية المؤقت في السودان، بيتر فان دير أويرارت، من "الفزع والعنف" المستمر في جنوب السودان، والذي له تأثير مدمر على حياة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال "الذين تضرروا بالفعل من الوضع الإنساني المزري في البلاد أكثر من غيرهم".

وأوضح المنسق الأممي أن التقديرات تشير إلى أن 4ر9 مليون شخص من الأكثر ضعفا في جنوب السودان سيحتاجون إلى المساعدة العاجلة المنقذة للحياة والحماية في عام 2023، مقارنة بـ 9ر8 مليون شخص في العام الحالي، مشيراً إلى نزوح 9100 شخص بعد تصاعد العنف الأخير في ولاية أعالي النيل.

وأكد أوبرارات أن انعدام الأمن المستمر يعيق قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص، وقد أجبر الشركاء على تعليق بعثات التقييم التي تشتد الحاجة إليها.

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