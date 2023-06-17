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السبت، 17-06-2023 09:34 ص

تسمم 17 طالبا في دورة عسكرية للجيش الكويتي

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الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الدفاع الكويتية، أن 17 طالبا من المتطوعين ضمن دورة ضباط الصف قد تعرضوا لحالات تسمم، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

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وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان لها، عن تعرض 17 طالبا من المتطوعين ضمن دورة ضباط الصف، البالغ عددهم 644 طالبا، حيث تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، لحالات "تسمم بسيطة"، "بعد تناولهم وجبات غذائية".

وأورد البيان أن قيادة المعهد قامت فور تسجيل الحادث باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج.

وشكلت رئاسة الأركان لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت للتسمم، من أجل محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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