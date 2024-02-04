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الأحد، 04-02-2024 10:11 ص

موجة حارة تجتاح أستراليا وارتفاع مخاطر حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري - اجتاحت موجة حارة مساحات كبيرة من أستراليا اليوم الأحد، وحذرت السلطات من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة النينيو المناخية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد تنبيهات بشأن الموجة الحارة في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، وإقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي وأستراليا الغربية، وحذرت من أن درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

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وأظهرت بيانات الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة القصوى في غرب سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية، أي ما يقرب من 10 درجات أعلى من المتوسط في فبراير.


ودفعت الظروف الحارة والجافة المصحوبة برياح عاصفة خبراء الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات من "خطر الحرائق الشديد" في أجزاء من ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا.

 

البيان

 




 

 


 

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