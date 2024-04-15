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الإثنين، 15-04-2024 02:06 م

تعرف على ضحايا هجوم سيدني المرعب

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الوكيل الاخباري- أم ورضيعتها وفنانة وابنة رجل أعمال شهير.. هؤلاء من بين الضحايا الستة الذين تعرضوا للطعن على يد "مختل عقليا" يحمل سكينا في مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري خارج سيدني.

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قالت الشرطة الأسترالية إن جويل كوتشي، 40 عاما، الذي نفذ عملية الطعن ربما كان يستهدف النساء.

وأوضحت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز، كارين ويب: "من الواضح للمحققين أن هذا مجال اهتمامه، لقد ركز الجاني على النساء وتجنب الرجال".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء المذبحة، لكن الشرطة قالت إنها ربما كانت "مرتبطة" بمشاكل "الصحة العقلية" التي يعاني منها المصاب بالفصام.

والضحايا الستة هم:

بيكريا دارشيا، فنانة ومصممة تبلغ من العمر 55 عاما
آشلي جود، 38 عاما، أم جديدة تعمل كمعالجة فيزيائية
داون سينجلتون، 25 عاما، مساعدة في التجارة الإلكترونية ووالدها رجل الأعمال المليونير جون سينجلتون
فراز طاهر، 30 عاما، حارس أمن قُتل أثناء قيامه بحماية المتسوقين
جايد يونغ، 47 عاما، مهندسة معمارية وأم لطفلين
ييشوان تشينج، 24 عاما، مواطن صيني يدرس في أستراليا

 

 




 

 


 

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