الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 01-03-2022 02:07 م

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان.. وهذا موعده الفلكي

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الوكيل الاخباري - يتم غدا الأربعاء استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 19:35 غرينتش يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا، الموافق الثاني من شهر مارس لعام 2022 (يوم الرؤية).

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وفلكيا يكون يوم الخميس الثالث من مارس هو المتمم لشهـر رجـب 1443 هجريا، وتكون غرة شهر شعبان 1443 هـ فلكيا يوم الجمعة الموافق الرابع من مارس لعام 2022.

يُذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.


والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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