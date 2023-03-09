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الخميس، 09-03-2023 09:26 ص

تعطل موقع انستغرام لدى الآلاف حول العالم

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع Downdetector بأن موقع "انستغرام" تعطل لدى آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار موقع تتبع حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة إلى أن منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Meta Inc، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر اليوم الخميس.

وذكر أن حوالي 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى حوالي 85 في المائة من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة بينما أبلغ 11 في المائة عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

وهذا العطل أدى إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات الـ"ستوري"، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل "تعذر تحديث الستوري" و"تعذر تحميل المشاركات".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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