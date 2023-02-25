الهند: يجب حل مشكلة أوكرانيا من خلال المفاوضات والحوار

الوكيل الاخباري- أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن اعتقاد بلاده بضرورة إيجاد حل لأزمة أوكرانيا من خلال المفاوضات والحوار، مؤكدا استعداد نيودلهي للمساهمة في التسوية السلمية للنزاع.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مودي اليوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك في نيودلهي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وصل إلى العاصمة الهندية في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال مودي: "آثار وباء كوفيد والصراع في أوكرانيا طالت جميع أنحاء العالم. لقد كان لهما تأثير سلبي بشكل خاص على البلدان النامية. نحن نتفق في أنه لا يمكن حل هذه المشاكل إلا من خلال الجهود المشتركة، ونؤكد ذلك أيضا من خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين".



وتابع: "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، أصرت الهند على حل هذا النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية. الهند مستعدة للمساهمة في أي عملية سلام".

روسيا اليوم