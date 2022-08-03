تعطيل الدوام الرسمي في بلد عربي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الاخباري - أعلنت 8 محافظات عراقية عن تعطيل دوام الدوائر الرسمية فيها غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقررت محافظات: بغداد، وواسط، والنجف، وبابل، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وديالى تعطيل الدوام الرسمي؛ لارتفاع درجات الحرارة لمستوى الغليان. وقالت "الارصاد الجوية العراقية"، اليوم الأربعاء، إن درجة حرارة الجو ليوم غد الخميس ستتجاوز 50 درجة مئوية في 8 محافظات عراقية، بينها العاصمة بغداد.

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