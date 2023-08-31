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الخميس، 31-08-2023 07:41 ص

تعليق غريب لابنة رئيس الغابون.. بعد الانقلاب العسكري

ططط


الوكيل الاخباري - تفاجأ العديد من المتابعين لما يجري في الغابون، منذ الانقلاب العسكري أمس على الرئيس المنتخب علي بونغو، بتعليق "مريب" لابنته.

فقد توجه حساب باسمها على فيسبوك إلى قائد الانقلاب مهنئاً.

وكتبت مليكة بونغو، ابنة الرئيس المعزول، أتقدم بالتهاني لرئيس السلطة الانتقالية، بريس أوليغي أنغيما، ما أثار جدلاً واسعاً.

حساب مزور!
إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فالحساب المذكور غير موثق.

كما أن مصادر صحافية من الغابون أكدت للعربية.نت، زيف هذا الحساب، لاسيما أن مليكة كانت مع عائلتها من صلب المستفيدين من حكم والدها الذي امتد 14 عاما.

وكان علي بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، ظهر في أول فيديو له ظهر أمس الأربعاء، داعياً "أصدقاءه" إلى "رفع أصواتهم" وقال في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو جالس على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم، لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي"، مؤكّدا أنه في "منزله".

يشار إلى أن هذا الانقلاب أتى بعدما فاز علي (64 عاما) الذي يرأس البلاد منذ أكثر من 14 عاما، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي.

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