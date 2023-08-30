الانقلاب في الغابون.. ردود فعل شعبية

الوكيل الإخباري - نزل المئات إلى شوارع مدن الغابون ترحيبا بتحرك العسكريين الذين أعلنوا صباح اليوم الأربعاء، "إنهاء النظام القائم" وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كرست فوز علي بونغو بولاية ثالثة.



وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27% من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.

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وقال الضباط إن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني" منددين بـ"حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للُحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".



وأعلن العسكريون حل كل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود "حتى إشعار آخر"، داعين المواطنين إلى الهدوء ومجددين تمسكهم "باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية".



وحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه بعيد تلاوة بيان العسكريين سمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من العاصمة ليبرفيل، لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة.

RT