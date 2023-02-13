تفاصيل جديدة عن طفل الأنقاض الضاحك

الوكيل الإخباري- بعد أن خطف قلوب الملايين حول العالم، بضحكاته البريئة بعد أن انتشله عمال الإغاثة في منطقة أنطاكيا بهاتاي، إحدى أكثر المدن التركية تضرراً من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا يوم الاثنين الماضي، تكشفت تفاصيل جديدة عن الرضيع الصغير.

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فقد نقل ابن الشهرين الذي انتشل من تحت الركام بعد خمسة أيام، حياً يرزق، وبلا أي خدش في وجهه، إلى مستشفى التدريب والأبحاث، بمدينة أضنة، بواسطة مروحية الإسعاف.



لكن الصغير خطف هناك أيضا على ما يبدو قلوب الأطباء والممرضات.

وقالت نائب رئيس الأطباء في مستشفى التدريب والأبحاث نورسا كسكين، وهي اختصاصية بطب الأطفال، أنه لم يتم التوصل إلى والدة الطفل ووالده بعد.



وأضافت: "بقي الصغير تحت الأنقاض لمدة 5 أيام. ثم نقل إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، لكن حالته العامة جيدة، فهو بخير".



وأشارت إلى أن علاج الرضيع ومراقبته مستمرة حتى تستقر حالته بشكل تام.



وأكدت أن طاقم المستشفى يعمل جاهدا لتحديد هوية أهله، بالتعاون مع النيابة العامة وقوات الشرطة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.



وختمت قائلة: "سيبقى هذا الطفل معنا حتى الانتهاء من البحث، وإلى حينه نحن أمه وأبوه".

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