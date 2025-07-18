جورجيا تحبط محاولة بيع يورانيوم بملايين الدولارات

وقال المدعي العام إن مواطناً جورجياً وآخر يحمل الجنسية التركية قبض عليهما ووجهت لهما تهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بشكل غير قانوني.
ويواجه الاثنان اللذان ضبطتهما السلطات في مدينة باتومي، الواقعة على البحر الأسود، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حال إدانتهما.
وأفاد بيان المدعي العام بأن «مواطناً جورجياً اشترى وخزن بشكل غير قانوني مادة اليورانيوم المشعة... وحاول بيع هذه المادة النووية للمواطن التركي مقابل 3 ملايين دولار». ولم يذكر اسميهما.
وقال جهاز الأمن الوطني إنه أحبط «جريمة عابرة للحدود» تتعلق باليورانيوم الذي كان من الممكن استخدامه في صنع قنبلة تتسبب بمقتل عدد من الأشخاص.
وعند اتصال «رويترز»، رفض الجهاز الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بشأن درجة تخصيب اليورانيوم.
كما لم تستجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، لطلب للتعليق حتى الآن.
ولم ترد أي معلومات عن مصدر اليورانيوم أو وجهته المحتملة.
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