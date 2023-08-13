الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 06:09 م

تفاصيل جديدة في قضية مقتل الشاب الجزائري نائل

تنزيل


الوكيل الاخباري- أكدت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي بفرنسا استمرار اعتقال ضابط الشرطة المسؤول عن قتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي في مدينة تقع بالضاحية الغربية للعاصمة باريس، يوم 27 يونيو.

وقالت محكمة الاستئناف في بيان صحفي "إن غرفة التحقيق في فرساي ووفقا لطلبات مكتب المدعي العام، رفضت طلب الإفراج".

اضافة اعلان

 

وأضاف البيان أن "المتهم يبقى رهن الاعتقال"، حيث تم اتهام الشرطي فلوريان م.، 38 عاما، بالقتل العمد منذ 29 يونيو.

وفي 6 يوليو طلب المتهم الإفراج عنه وهو ما رفضته غرفة التحقيق، وطبقا للمحكمة فقد استأنف القرار في 1 أغسطس.

وأفاد لوران فرانك لينارد محامي المتهم، في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه قدم استئنافا لنقض الحكم، زاعما أن الاعتقال غير قانوني وأن الشرطي ليس لديه ما يفعله في السجن.

وتابع المحامي لوران فرانك لينارد قائلا: "سنقاتل حتى يخرج".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_processing20230813-35416-n0k588

أمطار وفيضانات تؤدي الى مقتل 55 شخصا في بنغلادش

64d8df844c59b734267e63f8

الدفاع البولندية: نعتزم شراء 1000 دبابة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

64d8d1d242360426cb4b1af9

مصرع 55 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في بنغلاديش

64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

64d8d7a04236041d992a4e44

المجموعة العسكرية في النيجر تطلب دعم غينيا

1678300872_5_1678300872_swuLVc2YU5

الجامعة العربية ترحب بقرار استراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

أخبار متعلقة
64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

image (5)

بعد تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل في باريس

64d5257d42360471201696d0

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

290543

حريق هائل في 4 صوامع للحبوب في لا روشيل الفرنسية

ما-حقيقة-تسمية-مصر-بهذا-الأسم؟-1

قرار من النيابة العامة بشأن جريمة أشعلت مواقع التواصل في مصر

64d23b314c59b737f1296bd8

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر