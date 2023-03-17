الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

%2 نسبة حوادث الأمن السيبراني "الخطرة جداً" في الأردن

ارتفاع نسب حجوزات الفنادق مع الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان

إدارة السير توجه رسالة للمتنزهين

اليوم العالمي للنوم: 20-48% من السكان يعانون من صعوبة النوم

الأرصاد الجوية تحذر من طقس السبت

تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

إطلاق 6 مسارات جديدة لباص عمّان الأحد المقبل

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

الجمعة، 17-03-2023 11:43 ص

تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

64141cc94236041d4407ac9a


الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام بريطانية "يبدو أنه تم التأكيد على أن كاميلا ستعرف باسم الملكة Queen عند التتويج، بدلا من Queen Consort أي الملكة زوجة الملك".

اضافة اعلان

 

ووفقا لصحيفة The Mirror، تنص الدعوة إلى التتويج على أنه: "للاحتفال بتتويج جلالتيهما الملك تشارلز الثاني والملكة كاميلا. في كنيسة دير القديس بطرس، وستمنستر. يوم السادس من مايو 2023".
يذكر أن الفرق بين الملكة وزوجة الملك هو أن الملكة تصعد العرش من خلال الخلافة مثل الملكة الرحلة إليزابيث الثانية، أما الملكة القرينة فهي زوجة الملك.
وكان يعتقد في السابق أنه سيتم التعريف عن كاميلا بلقب الأميرة الزوجة Princess Consort، بعد أن يتم تتويج زوجها ملكا.
يذكر أنه بعد تولي تشارلز العرش، كانت هناك العديد من التغييرات على الألقاب الملكية، بما في ذلك أن يصبح ويليام أمير ويلز، والأمير إدوارد الذي حصل على لقب دوق إدنبرة. كما تقرر الإشارة إلى طفلي الأمير هاري، ليلبيت وأرتشي، باسم الأميرة والأمير لأن جدهما تشارلز، أصبح الآن ملكا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64143bbd423604515918e811

الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

173-163648-april-first-month-ramadan_700x400

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

6414156842360425d255002c

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

wwwwwwww

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمالي العراق

image - 2023-03-16T165837.541

بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

662684a8-f5dc-478d-8e68-de5f7f62ca29

إغلاق شوارع في إسرائيل احتجاجا على الإصلاح القضائي

أخبار متعلقة
63fae0bc4236041c6c181afa

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة

88888

أمير قطر يهنئ ملك السعودية