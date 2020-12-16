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الأربعاء، 16-12-2020 07:46 ص

تشكيك بتحقيقاتها

تقرير كندي : إيران تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - شكك تقرير كندي بالتحقيقات التي أجرتها إيران في حادثة إسقاط طائرة ركاب مدنية أوكرانية في يناير الماضي، وكان على متنها ركاب كنديين.

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وضمن تقرير من 79 ورقة عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، قال الوزير الكندي السابق رالف جوديل، إن "إيران تتحمل مسؤولية ذلك لأنها لم تجر تحقيقاتها بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، ولا توجد إجابات على أسئلة بالغة الأهمية".


ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير كندي وصفته بأنه مستقل حول الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا، أن "إيران لم تجر تحقيقات ملائمة في هذه المأساة وأن عددا من الأسئلة ما زال دون إجابة".


وأضاف الوزير المكلف بمساعدة أسر الضحايا ودراسة كيفية التعامل مع كوارث مماثلة في المستقبل، أن "على طهران الكشف عن سبب تركها المجال الجوي مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا بإسقاط الطائرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة "عن طريق الخطأ" بعد فترة وجيزة من إقلاعها، معتقدا أنها صاروخ في وقت كان فيه التوتر متصاعدا مع الولايات المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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