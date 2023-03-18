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السبت، 18-03-2023 09:26 ص

تقرير يكشف عن حصول ترامب على مئات الهدايا غير المعلنة!

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020.

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ووفقا للتقرير، هناك أكثر من 100 هدية قدمت من مسؤولين أجانب، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقيمة إجمالية تزيد عن ربع مليون دولار، لم يفصح عنها ترامب وأفراد عائلته المباشرة كما هو مطلوب حسب القانون.

ويقول أعضاء مجلس النواب الديمقراطي إن اكتشاف هذه الهدايا الأجنبية غير المبلغ عنها، بما في ذلك 17 هدية من المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 48000 دولار، "يثير أسئلة مهمة السبب وراء عدم ابلاغ ترامب عن هذه الهدايا للعموم"، وما إذا كان قد تم استخدامها للتأثير على سياسة الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة.

ويحدد التقرير: "في المجموع، تشير السجلات إلى أن الرئيس السابق ترامب والعائلة الأولى تلقيا 117 هدية أجنبية لم يتم الإبلاغ عنها، تقدر قيمتها بنحو 291 ألف دولار"، مسلطا الضوء على الهدايا التي لم يكشف عنها من المملكة العربية السعودية واليابان والهند والصين.

ويشار إلى أن التقرير لا يقدم أي دليل محدد على أن سياسة الولايات المتحدة قد تأثرت بسبب هذه الهدايا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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