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الإثنين، 25-09-2023 06:49 ص

تلقى التهاني قبل أن يغادر .. وفاة كاتب وصحافي سعودي شهير

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الوكيل الاخباري - توفي الكاتب والصحافي السعودي هاني نقشبندي، الأحد، عن عمر يناهز 60 عاماً.

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وكان آخر منشور له على منصة "إكس"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني 93، حيث كتب: "أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين. هم مقيمون في البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط".


وُلد هاني نقشبندي في المدينة المنورة عام 1963.
تخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة حيث تخصص بالعلاقات الدولية.


دخل المجال الإعلامي سنة 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. شغل منصب رئيس تحرير مجلتي "سيدتي" و"المجلة"، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل. كذلك قدم البرنامج التلفزيوني الشهير "حوار مع هاني" على تلفزيون دبي.


صدر أول عمل روائي له عام 2007 تحت عنوان "اختلاس". ورغم منع نشرها في بعض الدول العربية فإنه تمت إعادة طبعها باللغة العربية إلى أكثر من طبعة، وترجمت الرواية إلى اللغة الروسية.


من أعماله: "اختلاس" 2007، "سلام" 2008، "ليلة واحدة في دبي" 2010، "نصف مواطن محترم" 2012، "طبطاب الجنة" 2014، "الخطيب" 2017.

 


 

 

 

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