الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 09:46 ص

تنديد اوروبي بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية والسعودية

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الوكيل الاخباري - دانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة هجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية وعلى السعودية.

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وقالت الدول الخمس في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية مساء أمس الخميس، بأنها تدين اعتداءات الحوثيين المستمرة على مدينة مأرب اليمنية وعلى السعودية، معتبرة هذه الهجمات المستمرة على مأرب تفاقم للأزمة الإنسانية الصعبة أصلا.


وأكد البيان ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وحث الحوثيين على انتهاز الفرصة لأجل السلام وإنهاء التصعيد المستمر.


كما جدد البيان التزام الدول بأمن وسلامة الأراضي السعودية، واستعادة الاستقرار والهدوء على امتداد الحدود السعودية- اليمنية والتوصل إلى تسوية سريعة للصراع اليمني، لإحلال الاستقرار في المنطقة.


--(بترا)

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