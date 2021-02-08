الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دعوة من الضمان للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات مالية

لجنة الاوبئة : الارقام غير مريحة ويجب اتخاذ هذا الاجراء

لليوم الثاني .. فحوصات كورونا الايجابية بالاردن تفوق 6%

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

مواطن يطعن ابنه بسبب خلافات عائلية

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

سرقة 30 ألف دينار من محطة محروقات على الدوار السابع

الإثنين، 08-02-2021 03:39 م

توجه سعودي لخفض ساعات العمل في القطاع الخاص

02-11-20-886677425


الوكيل الاخباري - قالت مصادر في وزارة التنمية البشرية السعودية إن هناك "دراسة جدية" لخفض ساعات العمل للقطاع الخاص السعودي مقارنة بالعام.

اضافة اعلان

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أوضحت المصادر أن هذه الدراسة تأتي وفقاً لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، والتي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تم تطويرها بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.


وقالت إن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص.


ولفتت إلى أنها تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030.


ويشار إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.


يشار إلى أن دعوات كثيرة خرجت من داخل المجتمع السعودي تطالب بتقليل عدد ساعات العمل بالقطاع الخاص.


فقد دعا أحمد الشهري الخبير الاقتصادي السعودي إلى تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 30 ساعة أسبوعيا، لأصحاب الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8 آلاف ريال (2133 دولار).


وفي مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر" قال أحمد الشهري إنه في حال تم تطبيق هذا الاقتراح سيكون الأمر محفزاً للقطاع الخاص على منح أجور عادلة، ولا سيما في الشركات الكبرى التي لا تشكّل الرواتب عبئاً حقيقيا.


ورأى الشهري أنه: "من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوّق العامة وبالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام، وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل وزيادة جودة الحياة ودفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60210f264c59b70bfb14f44e

توتر في السودان قبيل إعلان تشكيل وزاري مرتقب

مغرب

المغرب.. مصرع 24 شخصا في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار

602126a94c59b7195a687153

تحطم طائرة شحن في جنوب الصومال

مصرع

مصر.. مصرع رجل أعمال شهير بـ13 رصاصة

2019_9_13_6_51_52_526

السعودية تعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

_109960752_8cc5ed1a-c0b4-4114-896c-11dcac619611

الصين.. قرارات جديدة تستهدف منصات الإنترنت

أخبار متعلقة
2019_9_13_6_51_52_526

السعودية تعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون

_99279142_hi043663423

تعليق كافة المناسبات والحفلات في السعودية للحد من انتشار كورونا

image

الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته.. فيديو

1046480199_0_145_2796_1657_1000x541_80_0_0_ba798d062ee9f7f03f9e5f2c03e34f4d

تصريحات أمريكية عن مقتل خاشقجي تصدم السعودية بـ'قرار مفاجئ'

dd

تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ن

السعودية ترجئ رفع قيود السفر